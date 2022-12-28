مهمة تستغرق عاما.. ‎#دانوري أول مركبة قمرية لـ ‎#كوريا_الجنوبية تدخل مدار القمر بنجاح

أعلن معهد الطيران والفضاء الكوري، اليوم، أن أول مركبة مدارية قمرية لكوريا الجنوبية تسمى، دانوري، دخلت مدار القمر بنجاح للقيام بالمهمة المخطط لها، وذلك قبل يومين من الموعد المتوقع .

ووفقا للمعهد، دخلت المركبة يوم الاثنين الماضي، وتدور حاليا حول القمر على ارتفاع 100 كيلو متر زائدا وناقصا 30 كيلومترا بعد كل ساعتين.

وستقوم المركبة بقياس التضاريس والقوة المغناطيسية وأشعة جاما وغيرها من سمات سطح القمر باستخدام ست أدوات على متنها خلال مهمتها التي تستغرق عاما، والتي تبدأ في يناير المقبل، فيما سيحدد المسبار أيضا مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق المركبة المدارية القمرية في أول مهمة فضائية خارج مدار الأرض خلال شهر أغسطس الماضي على متن صاروخ (سبيس إكس فالكون 9) من محطة /كيب كانافيرال/ في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث قطعت مسافة تراكمية 5.94 مليون كيلومتر حتى الآن.