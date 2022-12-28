حساب_المواطن يوضح خطوات تعديل #الحالة_الوظيفية للتابع

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، عن طريقة تعديل الحالة الوظيفية للزوجة في برنامج الدعم، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين عن طريقة تعديل الحالة الوظيفة من (أعمال حرة) إلى (لا توجد).

خطوات التعديل

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي بموقه “تويتر” بطريق تعديل الحالة الوظيفية للزوجة إلى (لا توجد) يتم من خلال الدخول على أيقونة (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين) واختيار ( لا توجد وظيفة) ، ومن ثم حفظ البيانات والانتقال إلى أيقونة (الإفصاح عن الدخل) وحذف الدخل المسجل للتابع والضغط على زر حفظ لتسجيل البيانات.