تراجع يفوق 6%.. ” #لوبريف” يتداول دون سعر الطرح في أولى جلساته

تراجع سهم أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف" في أولى جلساته بالسوق السعودي 5 في المائة عند 94 مقارنة بسعر الإدراج 99 ريالا للسهم.

وشهد السهم تداولات بلغت نحو 900 ألف سهم خلال الدقائق الأولى من بداية التعاملات، وبقيمة تخطت 85 مليون ريال.

وزاد السهم من تراجعه إلى 7 في المائة تقريبا عند 92.5 تقريبا.

وتعد هذه الحالة الثالثة من نوعها خلال العام الجاري بعد طرح أسهم مجموعة كابلات الرياض والسيف غاليري التي تراجع سهمها مقارنة بسعر الاكتتاب خلال الجلسة الأولى من الإدراج.

وكانت شركة لوبريف قد طرحت 50 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 29.7 في المائة من أسهم الشركة، تم تخصيص 75 في المائة للأفراد مقابل تخصيص 25 في المائة من أسهم الطرح للمؤسسات.