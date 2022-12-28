رئيس #كوريا_الجنوبية يهدد الجارة الشمالية برد قاسٍ حال ارتكاب هذا الأمر

هدد رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، برد فعل انتقامي وقاسٍ في مواجهة ، أي استفزازات من جانب بيونج يانج، ملوحاً بتجاربها الصاروخية البالستية الأخيرة.

وشدد يول على أنه لا يجب الخشية من السلاح النووي في كوريا الشمالية.

على جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، عن تخصيص 440 مليون دولار حتى 2027 لمواجهة مسيرات كوريا الشمالية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان يون سوك يول، أنه سيسعى لدفع إنشاء وحدة عسكرية متخصصة في الطائرات المسيرة، منتقدًا الرد العسكري على اختراق الحدود من قبل الطائرات الكورية الشمالية المسيرة.