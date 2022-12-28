” #التدريب_التقني” تطلق المرحلة الأولى من منصة قياس جودة المهارات العملية

أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المرحلة الأولى من منصة قياس جودة المهارات العملية.

وذكرت المؤسسة أن المنصة تهدف إلى قياس وتقييم المهارات العملية للمتدربين والمتدربات عبر منصة التدرب الإلكتروني، والتي من خلالها يتم ربط المهارات العملية بالأهداف التفصيلية لكل مقرر تدريبي، وذلك ضمن اهتمامها بتحقيق الجودة في منشآتها التدريبية.

ونوهت بأن إجمالي أعداد خريجيها للفصل التدريبي الأول لعام 1444هـ تجاوز 20 ألف خريج، فيما بلغ عدد المقبولين في جميع برامج المؤسسة خلال الفصلين الأول والثاني 1444هـ أكثر من 103 آلاف مقبول.

ولفتت إلى أن الكلية التقنية بجدة كانت الأعلى في القبول من كليات البنين، في حين حققت الكلية التقنية للبنات بالرياض الأعلى في القبول من كليات البنات، وفيما يخص المعاهد الصناعية فقد حقق المعهد الصناعي ببيشة الأعلى في القبول.

يُذكر أن المؤسسة أطلقت عدداً من المبادرات والجوائز والمكافأة التي تهدف إلى تشجيع التنافس بين المتدربين والمتدربات نحو التفوق والتميز التدريبي، حيث أطلقت مبادرة "أنت تستاهل" لتحفيز كل متدرب على النجاح والتفوق في التدريب والحصول على أعلى الدرجات في المقررات التدريبية، من خلال طرح عدة مكافآت وجوائز وهي: مكافأة المؤسسة للتفوق العلمي "للخريجين"، ومكافأة المؤسسة للتفوق العلمي "للفصلية"، وجائزة المحافظ للمتدرب المثالي.