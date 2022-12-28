طبول الحرب تدق من جديد في البلقان .. #كوسوفو تغلق أكبر معبر حدودي مع #صربيا

أعلنت السلطات في كوسوفو، اليوم الأربعاء عن إغلاق أكبر معبر حدودي مع صربيا وسط توترات بين البلدين.

ويأتي هذا التصعيد بعدما أقام محتجون صرب في مدينة ميتروفيتشا المنقسمة عرقياً، في شمال كوسوفو، حواجزَ جديدة على الطرق، أمس الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان صربيا وضع جيشها في حالة تأهب قصوى، ما من شأنه إذكاء التوترات المتصاعدة بين بلغراد وبريشتينا منذ أسابيع.

من جهته، وجه الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ، بوضع قوات الجيش والشرطة على أهبة الاستعداد، رداً على الأحداث الأخيرة في المنطقة، وتحسباً لقيام كوسوفو بمهاجمة الصرب وإزالة الحواجز بالقوة.