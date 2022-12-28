تراجع #أسعار_الذهب مع استقرار #الدولار

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء مع استقرار الدولار، بعدما ارتفعت أمس إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر بدعم من آمال بشأن إعادة تشغيل اقتصاد الصين.

وارتفعت حيازة أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم "إس بي دي آر جولد تراست" الثلاثاء بنسبة 0.6% إلى 918.51 طن.

العقود الآجلة للذهب

وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير 0.60% أو 11.0 دولار إلى 1812.1 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

السعر الفوري للذهب

كما انخفض سعر التسليم الفوري 0.48% أو 8.76 دولار إلى 1804.93 دولار للأوقية، بعدما ارتفع أمس إلى 1832.99 دولار وهو المستوى الأعلى منذ السابع والعشرين من يونيو.

العقود الآجلة للفضة

كما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 0.48% أو 12 سنتًا عند 24.10 دولار للأوقية، وانخفض السعر الفوري لكل من البلاتين 0.13% عند 1022.46 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.21% إلى 1832.93 دولار.

مؤشر الدولار

واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية – عند 104.22 نقطة.