تحذير من #إدارة_الأزمات_والكوارث بشأن #التقلبات_الجوية في #مكة

وجه مركز إدارة الأزمات والكوارث في منطقة مكة المكرمة تحذيراً جديداً بشأن التقلبات الجوية المتوقع حدوثها في المملكة بداية من مساء غد الخميس.

وذكر المركز عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، اليوم، أنه يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.

وأرجع وجه مركز إدارة الأزمات والكوارث في منطقة مكة المكرمة هذا التنبيه إلى تعرض محافظات المنطقة إلى حالة مطرية، بداية من مساء يوم غدٍ الخميس حتى الثلاثاء المقبل بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية قد يصاحبها جريان السيول على معظم مناطق المملكة، بداية من مساء الخميس إلى الثلاثاء المقبل.