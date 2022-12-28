تعرف على مواعيد مباريات كأس #السوبر_السعودي 2023

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم 25 يناير المقبل موعداً لمباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 29 من الشهر ذاته، على ملعب الملك فهد الدولي، وفقاً لما أعلنه الحساب الرسمي للبطولة في "تويتر" أمس الثلاثاء.

ووفقاً لصحيفة الرياضية السعودية تلعب مباراة الهلال والفيحاء في السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، مساء يوم الأربعاء 25 يناير، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

فيما يواجه نادي الاتحاد نظيره النصر في اليوم ذاته عند الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الملك فهد الدولي.

ويجمع كأس السوبر السعودي بنظامه الجديد بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، ووصيفه، وبطل دوري روشن السعودي للمحترفين، ووصيفه