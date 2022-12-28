50 ألف ريال غرامة لكل معتدٍ على #الطرق

حذرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من التعدى على أي من أجزاء الطرق المنفذة من قبلها أو أحرامها بضمها لملكه بقصد تملكها بطريقة غير مشروعة.

وأضافت أنه يتم معاقبة المخالف بغرامة تعادل تكاليف إزالة التعدي، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا تتجاوز الغرامة بأي حال من الأحوال 50 ألف ريال، وذلك وفقاً لقواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة.

ونوهت بأن الالتزامات العقدية لمقاول الصيانة تشمل سرعة الاستجابة لأي حدث طارئ على الطريق ومعالجته فور وقوعه، والعمل على تأمين وتسهيل حركة المرور بالوسيلة المناسبة دون تأخير.