أوغندي يتوقف عن الإنجاب بعد 102 ابن و568 حفيداً: «تكاليف المعيشة زادت»

لم يدرك مزارع أوغندي يبلغ من العمر 67 عاماً أن تكاليف المعيشة زادت إلا بعدما أنجب 102 من الأبناء، وصار لديه 568 حفيداً، ليقرر حينها التوقف عن الإنجاب مبرراً ذلك بأن دخله الشخصي انخفض.

وقرر المزارع الأوغندي الذي يدعى موسى حصحية التوقف عن إنجاب الأطفال، حتى يتمكن من الإنفاق على أسرته الكبيرة، المكونة من 102ابن و568 حفيداً، حصيلة زواجه من 12 امرأة طوال حياته، وفق صحيفة «ذا صن» البريطانية.

وقال «موسى» عن أسباب قراره بالتوقف عن الإنجاب: «قلّ دخلي خلال السنوات السابقة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وأسرتي كبيرة».

وأضاف أنه طلب من زوجاته أخذ وسائل منع الحمل الآن بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وكشف المزارع الأوغندي عن أن لديه 4 زوجات على ذمته حالياً، يعشن في نفس المنزل، وأصغرهن تدعى «زليقة»، وهي أم لـ11 من أولاده.

وأشار إلى أن نحو ثُلث أبنائه، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أعوام و51 عاماً، يعيشون معه في مزرعته، وابنه الأول يكبر زوجته الصغرى بـ21 سنة.