من الخميس إلى السبت.. #أمطار_غزيرة تؤدي إلى جريان #السيول في معظم مناطق المملكة #عاجل

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على المملكة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه يتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في معظم المناطق.

وتوقع «الأرصاد» هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على منطقة مكة المكرمة، من غداً الخميس إلى السبت المقبل، وذلك في كل من: «العاصمة المقدسة- جدة- رابغ- الطائف- الجموم- الكامل- خليص- بحرة- الليث- القنفذة- العرضيات- أضم- ميسان- الخرمة- المويه- رنيه»، ويصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدني الرؤية وارتفاع أمواج.

وتوقع المركز هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في المدينة المنورة، يومي الجمعة والسبت، ويشمل ذلك: «المهد- وادي الفرع»، ويصاحبه تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدني الرؤية.

كما توقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في الرياض، يومي الخميس والجمعة، ويشمل ذلك: «الرياض العاصمة- الخرج- المزاحمية- القويعية- المجمعة- الزلفي- الغاط- شقراء- رماح- الدوادمي- عفيف- الأفلاج- وادي الدواسر- ليلى»، ويصاحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدني الرؤية.

وتشهد المنطقة الشرقية أمطار متوسطة في مجملها من الخميس إلى السبت، وذلك في كل من: «الدمام- الظهران- الخبر- بقيق- الأحساء- القطيف»، ويصاحبها أيضاً تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدني الرؤية.

وتمتد هذه الحالة لتشمل القصيم، التي تشهد هطول هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول يومي الجمعة والسبت، في كل من: «بريدة- عنيزة- الرس- ومعظم محافظات المنطقة»، ويصحبها تساقط البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة وأتربة مثارة وتدني الرؤية.