إسرائيل.. حكومة #اليمين_المتطرف الجديدة توسع نطاق #الاستيطان

كشفت وثيقة تضمنت توجيهات الحكومة اليمينية المتطرفة الجديدة فى إسرائيل والتي نشرت اليوم الأربعاء، بأن الحكومة تريد المضي قدما في توسيع نطاق الاستيطان حتى في المناطق التي يقول الفلسطينيون إنها مكان دولتها المستقبلية.

وجاء في الوثيقة: "للشعب اليهودي حق وحيد وغير قابل للنقض لكل أجزاء أرض إسرائيل، الحكومة سوف تعزز وتطور الاستيطان في كل أجزاء إسرائيل- في الجليل وصحراء النقب ومرتفعات الجولان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)".

يشار إلى أن مرتفعات الجولان والضفة الغربية والقدس الشرقية هي بين الأراضي التي غزتها إسرائيل في حرب 1967 .