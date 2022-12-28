باريس_سان_جيرمان يستقر على تجديد عقد #راموس حتى يونيو 2024

إستقر مسئولو فريق باريس سان جيرمان، على تجديد عقد سيرجيو راموس مع نادي العاصمة الفرنسية ليمتد حتي يونيو 2024، بعدما إنضم سيرجيو راموس إلي صفوف باريس سان جيرمان لمدة موسمين في صفقة إنتقال حر، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد في صيف 2021

وحسبما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن إدارة باريس سان جيرمان، قررت تجديد عقد راموس لمدة موسم لينتهي في يونيو 2024 بدًلا من يونيو 2023، على الرغم من عدم تقديم عرض حتي الأن للمدافع المخضرم.

أضافت الصحيفة، إن باريس سان جيرمان وسيرجيو راموس، يرحبان بتجديد التعاقد بينهما بعد أن تخلص اللاعب من الإصابات المتكررة وإستعاد جاهزيته البدنية منذ بداية الموسم الجاري 2022-2023.

أكملت، إنه مسؤولي باريس سان جيرمان، سيقدمون عرضًا لراموس خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم تجديد عقده لمدة موسم رسميًا بين الطرفين.