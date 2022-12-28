غرامة 500 ريال لكل متن.. القبض على 10 مواطنين ومقيمَين لارتكابهم مخالفات رعي

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 12 مخالفًا لنظام البيئة، بواقع 10 مواطنين ومقيمَين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 304 متون من الإبل و 180 رأسًا من الأغنام، في أماكن يمنع فيها الرعي داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز من محمد الملكية.

وقال المتحدث الرسمي للقوات، العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وكشف أن عقوبة مخالفة رعي الإبل تتضمن غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، أما عقوبة مخالفة رعي الأغنام فتتمثل في غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

ودعا «العتيبي» إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذك على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.