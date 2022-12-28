وزير الدفاع الإسرائيلي: نستعد لشن هجوم على #إيران

قال وزير الدفاع في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها، بيني غانتس، إن بلاده طورت قدرتها على ضرب منشآت نووية إيرانية بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأضاف في حفل تخرج طيارين في في قاعدة «حتسريم»: «إسرائيل تستعد لاحتمال شن هجوم على إيران».

ووجه حديثه للطيارين الجدد قائلاً: «بعضكم ربما يشارك في ضربة محتملة لإيران»، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وتأتي تصريحات «غانتس» بعد يوم من وصف رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، السلاح النووي الإيراني بأنه «أكبر تهديد محتمل إقليمياً وعالمياً».

وقال «كوخافي» في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: «جاهزون لتنفيذ أي أوامر للتصدي لنووي إيران».