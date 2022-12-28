تليغراف: #أرسنال يستعد لبناء تمثال لأرسين فينغر خارج ملعب الإمارات

يستعد نادي أرسنال لبناء تمثال لمدربه التاريخي أرسين فينغر، حسب جريدة تليجراف.

فينجر هو أنجح مدير فني للنادي اللندني لكنه انفصل عن أرسنال في 2018 بعد عقدين تولي المسؤولية الفنية.

وأوضح التقرير أن أرسنال يفكر في تخليد أرسين فينغر بتمثال خارج ملعب الإمارات العام المقبل.

تمثال فينجر سيضاف إلى عدة تماثيل خارج الملعب لأساطير أرسنال، منهم المدرب هربرت تشابمان، واللاعبين تيري هنري وتوني آدامز ودينيس بيركامب.

استقبلت جماهير أرسنال فينغر بحرارة حين عاد لملعب الإمارات لأول مرة منذ رحيله، حين شاهد فوز المدفعجية على وست هام يونايتد يوم الاثنين.

فبالرغم من الانقسام الذي حدث بين الجماهير في السنوات الأخيرة له كمدرب لأرسنال حول الاستمرار أو الرحيل فلا يوجد أي خلاف حول مكانة فينجر بين أعظم شخصيات النادي على الإطلاق.