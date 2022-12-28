الصحة تحذر من «الخلطات الشعبية» لعلاج #السكري وتنصح بالمشي

حذرت وزراة الصحة والسكان من خطورة اللجوء إلى ما يسمى «الخلطات الشعبية» لمعالجة مرض «السكري».

وذكرت الوزراة عبر منصتها الرسمية لتوعية الصحية «عش بصحة» في «تويتر»، أنه «لا يوجد خلطات شعبية تعالج السكري، بل أنها تتسبب في أضرار صحية».

وبينت أن التحكم في «السكري» يبدأ من النظام الغذائي المتوازن، مع النشاط البدني المناسب.

وقدمت الوزارة كذلك وسيلة لتقليل رغبة الشخص في تناول السكريات، قائلة: «متوتر... وودك تاكل سكريات؟.... امش لمدة 15دقيقة.. المشي يساعد على تقليل مستوى التوتر وتقليل رغبتك في تناول السكريات».