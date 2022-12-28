فلسطين: الاستيطان في #الضفة_الغربية مخالف لـ #الشرعية_الدولية

شجبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء، إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الخطوط العريضة لحكومته اليمينية الجديدة بتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان: إن إعلان نتنياهو "مخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية وأبرزها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي، والذي أكد أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، جميعه غير شرعي".

وأوضح أن هذه التصريحات "تشكل تصعيدا خطيرا وسيكون لها تداعيات على المنطقة". وتابع "على الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة، أن تدرك بأنه دون الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، فلن يتحقق أي شيء، وأنه لن تبقى هناك أي مستوطنة على أراضي دولة فلسطين المستقلة".

وأكد أنه بدون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة.

واختتم: "على الإدارة الأمريكية أن تحول أقوالها إلى أفعال، حيث التزمت بحل الدولتين وبدون ذلك لن يكون هناك استقرار في المنطقة".