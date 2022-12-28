إيلون_ماسك يخسر 115 مليار دولار في 2022

انخفضت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المدير التنفيذي الجديد لمنصة «تويتر»، بقيمة 115 مليار دولار، خلال العام الذي يقترب من الانتهاء، ليصبح أكثر مليادرات العالم خسارة في 2022، وفقاً لبيانات مجلة «فوربس».

وعلى الرغم من أن «ماسك» فقد مكانته كأغنى شخص في العالم هذا العام، لا يزال أغنى شخص في الولايات المتحدة، وذلك بصافي ثروة يصل إلى نحو 139 مليار دولار.

وبصفة عامة، فقد المليارديرات حول العالم ما يقرب من 2 تريليون دولار في عام 2022، من بينهم 660 مليار دولار لمليارديرات الولايات المتحدة فقط، بما يعادل ثُلث القيمة الإجمالية عالمياً.

وتضم قائمة أكثر مليارديرات العالم خسارة في 2022 كلاً من: جيف بيزوس، مؤسس ورئيس شركة «أمازون»، الذي تقدر خسائره بـ80 مليار دولار، ومارك زوكربيرغ، المؤسس المشارك لـ «ميتا»، بخسائر تصل إلى 78 مليار دولار، ولاري بيدج - الشريك المؤسس عضو مجلس إدارة «غوغل»، بخسائر 40 مليار دولار، وفيل نايت، رئيس شركة «نايك»، بخسائر 18.3 مليار دولار، وليونارد لودر، الرئيس الفخري لشركات « Estée Lauder»، بخسائر تصل إلى 9.8 مليار دولار.