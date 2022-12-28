وزيرا دفاع #تركيا و #سوريا يلتقيان في #موسكو لأول مرة منذ 2011

أجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا، اليوم، في العاصمة الروسية موسكو، محادثات ثلاثية لبحث سبل حل الأزمة السورية، وضرورة مواصلة الحوار لتحقيق الاستقرار في سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أنه «في 28 ديسمبر، انعقدت في موسكو محادثات ثلاثية بين وزراء دفاع كل من روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية وجمهورية تركيا، جرى خلالها بحث سبل حل الأزمة السورية ومشكلة اللاجئين، والجهود المشتركة لمكافحة الجماعات المتطرفة في سوريا».

وأضافت في البيان الذي نقلته وكالة «نوفوستي» الروسية: «بعد الاجتماع، أشار الأطراف إلى الطبيعة البناءة للحوار الذي جرى بهذا الشكل وضرورة استمراره، من أجل زيادة استقرار الوضع في الجمهورية العربية والمنطقة ككل».

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق، أن وزير الدفاع ورئيس المخابرات الوطنية التركيين خلوصي أكار وهاكان فيدان، وصلا في زيارة رسمية إلى موسكو لإجراء محادثات مهمة مع نظرائهم الروس.

ويعد هذا اللقاء الأول بين وزيري الدفاع التركي والروسي منذ 11 عاماً، حيث كان آخر لقاء في 2011.