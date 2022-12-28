النفط ينخفض 2% وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين المخاوف من ارتفاع عدد حالات كوفيد-19 في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، في مقابل فرص تعافي الطلب على الوقود في البلد الآسيوي مع تخفيف قيود الجائحة هناك.

وبحلول الساعة 1501 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.69 دولار أو اثنين بالمئة إلى 82.64 دولار للبرميل، ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.55 دولار أو اثنين بالمئة أيضا إلى 77.98 دولار للبرميل.

وقالت الصين إنها ستكف عن إلزام القادمين إليها بدخول الحجر الصحي اعتبارا من الثامن من يناير كانون الثاني في خطوة رئيسية على طريق تخفيف القيود الصارمة على حدودها.

ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول خلال هذا الأسبوع أقل من المعتاد مع اقتراب نهاية العام، مما يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط.

وسجل كلا الخامين القياسيين أعلى مستوى لهما في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء، حيث تسببت موجة برد في أنحاء الولايات المتحدة في إغلاق عدد من مواقع الإنتاج والمصافي.