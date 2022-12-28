49 وظيفة إدارية للجنسين متاحة في #النيابة_العامة

أعلنت "النيابة العامة" عن حاجتها لشغل (49) وظيفة للرجال والنساء، مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية)، عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.
ودعت الخريجين والخريجات الحاصلين على البكالوريوس في التخصصات المطلوبة، للتقديم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات)، خلال الفترة من 10/ 6/ 1444 حتى 14/ 6/ 1444هـ على مدار الـ 24 ساعة.
ونوهت "النيابة العامة" إلى أن الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمرتبتين (السادسة، والسابعة)، تتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية، وأن الأولوية في الترشيح ستكون للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوية، كما يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
كما أكدت بأن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وأنه سيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً، وستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح، فيما سيكون الترشيح النهائي بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).