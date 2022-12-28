اليمن يحذر من كارثة.. #ميليشيا_الحوثي المدعومة من #إيران تنهب الآثار

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من تورط نظام الملالي في إيران، عبر أداته الحوثية، في عمليات نهب منظم للآثار في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية، وتهريبها للاتجار بها في الخارج، تحت غطاء مشاريع وهمية، ضمن مخططه لطمس المواقع الآثرية اليمنية، وتجريف الهوية الوطنية ومحو التاريخ اليمني.

وقال معمر الإرياني: "نحمل سفارة طهران في العاصمة المختطفة صنعاء المسئولية الكاملة عن سلامة ومحتويات موقع "هران" الأثري التاريخي بمحافظة ذمار، والذي يعود لحقب تاريخية ممتدة من عصور ما قبل التاريخ، مروراً بعصور الممالك اليمنية السبئية والحميرية، ويضم معالم ومقابر وقطع أثرية متنوعة وفريدة".

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بإدانة ممارسات النظام الإيراني التي تمثل انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، والتدخل لحماية المواقع الاثرية والآثار في اليمن.