أمير حائل يزور مهرجان الحمضيات: منتجات متنوعة وجودة عالية

بدأ منذ أيام مهرجان الحمضيات في عامه الثاني بمنطقة حائل، والذي يحظى بالزيارات من داخل وخارج المنطقة، حيث زار الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، اليوم، المهرجان المقام على أرض مركز خدمات المزارعين بالقاعد.

واطلع على المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية وأجنحة الجهات المشاركة في المعرض المصاحب للمهرجان وأركانها، كما قام بزراعة الشتلات، وشاهد منتجات حائل الزراعية وأحجامها وجودتها والتي تتميز بأحجامها الكبيرة على مستوى الإنتاج الزراعي.

وبعد ذلك وضع حجر الأساس لمجمع الشيخ علي الجميعة المشتمل على عدد من المصانع الغذائية.

كما تم خلال الزيارة العرض المرئي عن المهرجان وأهدافه وتكريم رجل الأعمال زياد بن علي الجميعه نظير دعمه السخي للمناشط الزراعية والاقتصادية بالمنطقة، ودعمه للمجالات الثقافية والرياضية والاجتماعية.

وأثنى على أبناء الوطن الذين يواصلون النهج الرائد والمتميز في خدمة وطنهم ومنطقتهم ومجتمعهم.

وفي الختام، كرم أمير المنطقة الجهات والأفراد المساهمين بنجاح المهرجان وفعاليات الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بحائل.

ورافق مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور فهد الحسني، ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح العياد، ورئيس مجلس إدارة الجمعيات التعاونية بالمملكة الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، ونائبه المهندس خالد الباتع.