طريف تسجل أدنى درجة حرارة في #المملكة عند 2 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد ، درجات الحرارة في المملكة اليوم الخميس.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن مدينة طريف سجلت أدنى درجة حرارة في المملكة عند 2 درجة مئوية، فيما سجلت المجمعة والقريات 3 درجات مئوية.

وأضاف أن درجة الحرارة في الدوادمي وحائل وبريدة ورفحاء والدوادمي سجلت 4 مئوية، فيما سجلت تبوك والرياض وحفر الباطن والخرج 5 درجات مئوية.

أمطار رعدية وسيول

وتوقع المركز، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة ومكة المكرمة.

رياح وأتربة وغبار

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية ويمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الضباب

وهناك فرصة لتكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مناطق عسير، الباحة، نجران، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والرياض.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: