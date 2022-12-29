استقرار #الدولار مع ارتفاع عوائد #سندات_الخزانة_الأمريكية

استقر الدولار اليوم بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل، وتراجع التفاؤل بشأن تخفيف الصين القيود المرتبطة بفيروس /كورونا/ وفتح الاقتصاد.

الين الياباني والجنيه الإسترليني

وارتفع الين الياباني 0.5 في المئة تقريبا إلى 133.83 ين للدولار فيما صعد الجنيه الإسترليني 0.19 في المئة إلى 1.2040 دولار،وزاد اليورو 0.15 في المئة عند 1.0628 دولار.

مؤشر الدولار

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات عند 104.28 ،فيما ارتفع الدولار الأسترالي 0.16 في المئة إلى 0.6751 دولار، بينما تقدم الدولار النيوزيلندي 0.33 في المئة إلى 0.6331 دولار .. وصعد اليوان الصيني في الخارج بشكل طفيف إلى 6.9932 للدولار.