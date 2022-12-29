ارتفاع #أسعار_الذهب في المعاملات الفورية إلى 1807.57 دولارات للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بينما يترقب المتعاملون مؤشرات جديدة على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص رفع أسعار الفائدة.

الذهب في المعاملات الفورية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1807.57 دولارات للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03:03 بتوقيت جرينتش بعد انخفاضه 1% في الجلسة الماضية. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1814.30 دولارًا.

مؤشر الدولار

وتراجع مؤشر الدولار 0.2%. ويجعل ضعف الدولار السبائك أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى. وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، بعد أن بلغت أعلى مستوى في ستة أسابيع في الجلسة السابقة.

المعادن النفيسة

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 23.57 دولارًا، وصعد البلاتين 0.3% إلى 1010.67 دولارات، وزاد البلاديوم 0.2% إلى 1786.97 دولارًا.