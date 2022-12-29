برواتب 8 آلاف ريال.. #الهيئة_الملكية توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، برواتب تصل (راتب 8,300 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– فني أعمال التدفئة والتهوية والتبريد.

– فني كهرباء.

– مراقب عمال طرق.

– فني صيانة.

– فني أجهزة تلفزيون.

– مهندس.

– مدير مشروع.

– معالج بيانات.

أماكن العمل:

– الجبيل.

– جازان.

– ينبع.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا