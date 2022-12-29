برواتب 8 آلاف ريال.. #الهيئة_الملكية توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، برواتب تصل (راتب 8,300 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
– فني أعمال التدفئة والتهوية والتبريد.
– فني كهرباء.
– مراقب عمال طرق.
– فني صيانة.
– فني أجهزة تلفزيون.
– مهندس.
– مدير مشروع.
– معالج بيانات.
أماكن العمل:
– الجبيل.
– جازان.
– ينبع.
نبذة عن البرنامج:
– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا