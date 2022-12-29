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الأخبار المحلية

برواتب 8 آلاف ريال.. #الهيئة_الملكية توفر #وظائف_شاغرة

متابعات الوئام
29 ديسمبر 2022 · < 1 minute
الهيئة الملكية بينبع
الهيئة الملكية بينبع

أعلنت الهيئة الملكية توفر وظائف شاغرة عبر برنامج التأهيل والإحلال، للعمل بشركات القطاع الخاص، برواتب تصل (راتب 8,300 ريال)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– فني أعمال التدفئة والتهوية والتبريد.

– فني كهرباء.

– مراقب عمال طرق.

– فني صيانة.

– فني أجهزة تلفزيون.

– مهندس.

– مدير مشروع.

– معالج بيانات.

أماكن العمل:

– الجبيل.

– جازان.

– ينبع.

نبذة عن البرنامج:

– برنامج التأهيل و الإحلال بالهيئة الملكية بالجبيل الصناعية هو برنامج بأشراف مباشر من الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للقيام بالدور المساعد والمنسق لتحقيق رؤية الهيئة الملكية بتوطين الوظائف بمدينة الجبيل الصناعية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا