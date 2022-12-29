بعد انقطاع دام لساعات.. “#تويتر” يعود للعمل من جديد

عادت منصة "تويتر" للعمل من جديد ، بعد انقطاع لعدة ساعات حيث تأثر بالعطل عشرات الآلاف من المستخدمين في عدة أنحاء حول العالم.

وأبلغ أكثر من عشرة آلاف مستخدم عن مشاكل في الوصول إلى المنصة في الولايات المتحدة، واليابان وبريطانيا، كما اشتكى بعض المستخدمين أيضا من أن إشعارات تويتر الخاصة بهم لا تعمل.

وخلال ساعات انقطاع الخدمة، لم يتمكن بعض المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم على موقع تويتر سواء عبر أجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة، كما تأثر كذلك تطبيق تويتر على الهاتف المحمول والميزات بما في ذلك الإشعارات.

يذكر أن المئات من موظفي تويتر قد استقالوا من العمل في المنصة خلال شهر نوفمبر الماضي، ومن بينهم مهندسون مسؤولون عن إصلاح الأخطاء ومنع انقطاع الخدمة.