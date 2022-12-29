إسرائيل.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال

اقتحم مستوطنون مجدداً صباح اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من باب المغاربة أحد أبواب المسجد.

وفي السياق ذاته، واصلت قوات الاحتلال الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة مناطق، ومداهمة منازل بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة فلسطينيين، من القدس ورام الله والخليل بينهم ثلاثة أسرى محررين، بعد مداهمة منازلهم.

على جانب آخر، من المنتظر أن تؤدي حكومة إسرائيلية جديدة اليمين اليوم الخميس، في استكمال لعودة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو إلى الساحة السياسية.

واضطر "نتنياهو" إلى تهدئة المخاوف بشأن مصير الحريات المدنية والدبلوماسية ، منذ أن حصل تكتله المكون من أحزاب دينية قومية ويهودية على أغلبية برلمانية في انتخابات أول نوفمبر الماضي.