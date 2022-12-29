الدفاع_المدني يحذر من #أمطار على 16 محافظة بمكة.. من اليوم إلى السبت

حذر الدفاع المدني من هطول أمطار على 16 محافظة بمنطقة مكة المكرمة بدءاً من مساء اليوم الخميس وحتى يوم السبت المقبل.

وقال الدفاع المدني: إن التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد تشير إلى هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل: (العاصمة المقدسة جدة - رابغ - الطائف - الجموم - الكامل - بحرة - خليص - الليث - القنفذة - العرضيات - أضم - ميسان - الخرمة - المويه - رنيه) من اليوم الخميس إلى يوم السبت المقبل.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع .