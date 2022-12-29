مرجع استرشادي.. إصدار الدليل التوضيحي للائحة #ضريبة_التصرفات_العقارية

يستهدف الدليل التوضيحي للائحة ضريبة التصرفات العقارية، الذي أصدرته الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية، إيجاد مرجع استرشادي للباحثين والمتعاملين والمهتمين بالأنظمة الضريبية على التصرفات العقارية.

وتضمّن الدليل كافة المواد النظامية والقرارات والتعاميم وعدداً من السوابق القضائية الحديثة لعامي 2020م-2021م.

وقالت الأمانة، في بيان لها اليوم: إن ذلك جاء في إطار سعي الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية لتيسير الوصول والاطلاع على المواد النظامية والقرارات والمراسيم والاتفاقيات والتعاميم الضريبية، وانطلاقاً من رؤية الأمانة العامة المتمثلة في التميز بالقدرة على حل المنازعات الضريبية بكفاءة وتبني أساليب مبتكرة وفعّالة؛ لتمكين الفصل الناجز في المنازعات الضريبية.

ونشرت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية النسخة الإلكترونية للدليل عبر موقعها الإلكتروني https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Publications/Documents/25.pdf ويمكن للمهتمين الاطلاع عليها.