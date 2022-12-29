بالتزامن مع حديث السلام.. #روسيا تقصف #أوكرانيا بأكثر من 100 صاروخ

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي القصوى، رداً على اشتداد القصف الروسي في بعض مناطق أوكرانيا.

وقال مراسل «رويترز» في أوكرانيا، إن دوي انفجار تردد في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الخميس.

وكتب أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، على صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «أكثر من 100 صاروخ انطلقوا في عدة موجات، ويمكن سماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد».

ولجأت السلطات في مناطق دنيبرو وأوديسا وكريفي ريه إلى قطع الكهرباء لتقليل الأضرار في مرافق البنية التحتية الحيوية حال قصفها، بينما انطلقت صفارات الإنذار خلال ساعات الصباح الباكر في مناطق نيكولاييف وتشيركاسي وجيتومير.

وأفادت وسائل إعلام محلية أوكرانية بوقوع عدة انفجارات في مدن دنيبر ونيكوبول وسومي وخاركوف. وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية كثفت هجماتها بقذائف «المورتر» والمدفعية على مدينة خيرسون.

يأتي ذلك بالتزامن مع رفض روسيا لمقترحات السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هذا الشهر، مؤكدة أنها لن تتخلى عن أي أراض سيطرت عليها، والتي تشكل حاليا نحو خُمس مساحة أوكرانيا.

وشددت روسيا على أنها لن تجري مفاوضات بناء على شروط الآخرين، لافتة إلى أن أي مقترح سلام يجب أن يعترف بضم «المناطق الأربع».