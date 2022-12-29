المملكة في الصدارة.. 14 فائزًا من أصل 77 مشاركة خليجية بـ”جوائز مؤسسة حمدان”

أعلن مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز نتائج منافسات الدورة الـ 25 لجوائز مؤسسة حمدان على المستوى الخليجي، واعتماد فوز 14 مشاركاً من مجمل 77 مشاركة خليجية ضمن فئات الطالب المتميز والمعلم المتميز والمدرسة المتميزة.

وبلغ عدد الفائزين في المنافسات الخليجية 14 فائزاً في مختلف الفئات، وتصدرت المملكة العربية السعودية في عدد الفائزين من خلال حصولها على تسع جوائز تلتها الكويت بنيلها ثلاث جوائز ثم كل من قطر والبحرين اللتين حصلتا على جائزة لكل منهما من إجمالي الجوائز.

وقال المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبد الرحمن العاصمي: "يسرنا في مكتب التربية العربي لدول الخليج أن نعلن عن نتائج منافسات الدورة 25 من جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز على المستوى الخليجي، ويأتي هذا الإعلان المشترك الذي نقوم به اليوم ثمار التعاون الاستراتيجي بين مكتب التربية العربي لدول الخليج ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، والذي يهدف إلى ترسيخ مبادئ التميز وتحقيق أهداف هذه الجائزة ومساعيها في تعزيز الاداء التعليمي لدى الادارات المدرسية والمعلمين والطلبة والاهتمام بكافة الفئات والجهات الفاعلة في قطاع التعليم من المؤسسات والأفراد الذين يقدمون إنجازات وإبداعات مميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي".

من جهته، قال الدكتور خليفة علي السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: "إنه من دواعي سرورنا إعلان مكتب التربية العربي لدول الخليج نتائج المنافسات الخليجية من الدورة 25 من جوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز ، ما يعكس تطور الجائزة واتساع نطاق شراكاتها الاقليمية والدولية".

وأضاف: "نؤكد حرص المؤسسة على تبني القيم والمبادئ المتمثلة في دعم التعليم وتطوير مؤسساته باعتباره ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء ورفعة الأوطان، ويأتي إعلان نتائج منافسات الدورة 25 للجائزة على المستوى الخليجي متزامناً مع احتفالات المؤسسة بيوبيلها الفضي. وعلى مدى 25 عاماً، ظلت المؤسسة تبذل جهوداً مستمرة في تحديث معايير تقييم الجوائز وتطويرها وتبني برامج متقدمة لتدريب المحكمين على آليات التقييم والعمليات التحكيمية".

وأعرب الدكتور السويدي عن سعادته على الاقبال الكبير الذي حظيت به الجائزة في دورتها الخامسة والعشرين على المستوى الخليجي.

وفي سياق متصل، أكّد الدكتور السويدي أهمية الجائزة في تطوير التعليم ودورها في تبني نموذج مبتكر لوضع المعايير وتفعيل أدوات ومبادرات لتحسين المنظومة التعليمية.

وعبر عن شكره لاستيعاب الميدان التعليمي والتربوي للمعايير التحكيمية الجديدة التي خضعت لها الدورة الخامسة والعشرين من جوائز مؤسسة حمدان، بقوله: إن خطوة إطلاق معايير جديدة في الدورة 25 أتت في إطار حرص المؤسسة على مواكبة كافة المتغيرات على ساحة التعليم وتأهيل المواهب والمشاريع الطموحة الرامية إلى تعزيز التميز التعليمي والارتقاء بكامل المنظومة التعليمية والتربوية.

كما أشاد بالتعاون الثنائي مع مكتب التربية العربي لدول الخليج والذي يعكس حرص المكتب على دعم وتمكين البرامج والمشروعات التي من شأنها تطوير وتجويد التعليم في الدول الاعضاء مؤكداً أن الجانبين يعملان باتساق على نشر ثقافة التميز التعليمي وأفضل الممارسات التعليمية الملبية لمعايير الجودة.

يشار إلى أن عدد المشاركين في الجوائز الخليجية للدورة الخامسة والعشرين بلغ 77مشاركاً، فاز منهم 14 فائزاً. وشارك 37 طالباً من التعليم العام، منهم 20 طالباً في المجال الأكاديمي، و17 طالباً في المجال غير الأكاديمي

وتجدر الإشارة إلى أنه في الدورة الخامسة والعشرين من جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الخليجية، فازت ضمن فئة المدرسة المتميزة مدرسة واحدة من كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، ومدرستين من دولة الكويت. وفي فئة المعلم المتميز كان جميع الفائزين من المملكة العربية السعودية. وكانت جائزة الطالب في المجال الأكاديمي من نصيب كل من مملكة البحرين بفائز واحد وفائزين من المملكة العربية السعودية. وفي المجال غير الأكاديمي، فاز اثنان من المشاركين من المملكة العربية السعودية، وفائز واحد من دولة الكويت.

يُذكر أنه سيتم تكريم جميع الفائزين بجوائز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز في حفل سيعقد خلال شهر مارس 2023 في دبي والذي سيضم الفائزين بكل فئات الجوائز على المستوى المحلي والخليج والعربي وجوائز الموهوبين الدولية.