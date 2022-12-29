نانسي_عجرم تصل #الرياض للمشاركة في #تريو_نايت: «الجمهور السعودي مبسوط» (فيديو)

وصلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم إلى الرياض، استعداداً للمشاركة في حفل «Trio Arabic Night»، المقرر إقامته على مسرح «محمد عبده أرينا»، مساء بعد غد السبت، ضمن فعاليات «البوليڤارد رياض سيتي»

والـ«تريو نايت» هي أضخم حفلة غنائية تُقام في ليلة، ويحييها ألمع نجوم العرب وهم: نانسي عجرم، وأليسا، وأصالة نصري، ونجوى كرم، وأنغام، ولطيفة، ونوال الزغبي، وصابر الرباعي، ووائل كفوري، وعاصي الحلاني، وبهاء سلطان، ووليد توفيق.

ولدى وصولها الرياض، قالت النجمة اللبنانية: «هذه مشاركة فريدة من نوعها، مش كل مرة نكون مشاركين في احتفال مثل هذا الاحتفال، الذي سيجمع عدداً كبيراً من الفنانين في حفل واحد، وهذا قليل جداً في عالمنا العربي».

وأضافت: «الشعب والجمهور السعودي مبسوط كتير، وشايف اللي عم بيصير في المملكة، وإن شاء الله يستمر في التقدم والخير».