مبابي يعلق على سخرية #مارتينيز وعلاقته مع #ميسي بعد خسارة نهائى كأس العالم

خرج كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان ومنتخب فرنسا، عن صمته وتحدث لأول مرة عن الإساءات التي تعرض لها من حارس مرمى الأرجنتين إيميليانو مارتينيز في الفترة الأخيرة.

وخطفت الأرجنتين لقب كأس العالم قطر 2022، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

وسخر إيميليانو مارتينيز خلال احتفالات المنتخب الأرجنتيني في بلادهم مع الجماهير، وحمل دمية تحمل صورة كيليان رغم أنه حرص على مواساة مبابي بعد نهاية المباراة.

وقاد مبابي فريقه باريس سان جيرمان للفوز على ستراسبورج 2-1، في الدوري الفرنسي وسجل هدف الفوز القاتل من ركلة جزاء.

وقال مبابي عن رأيه في سخرية حارس الأرجنتين منه: "أنا لا أهدر الطاقة في مثل هذه الأشياء غير المجدية".

وأضاف مبابي في تصريحات نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "ميسي؟ تحدثت معه بعد المباراة وهنأته لأنها كانت مهمة حياته، كانت هكذا بالنسبة لي أيضًا، لكنني فشلت، لذا عليك دائمًا أن تكون لاعبًا جيدًا".

وأكمل نجم الديوك: "الاحتفالات ليست مشكلتي، يجب ألا تهدر طاقتك في مثل هذه الأشياء غير المجدية، الشيء المهم بالنسبة لي هو أن أبذل قصارى جهدي للنادي، سننتظر عودة ليو حتى نتمكن من البدء في الفوز المباريات وتسجيل الأهداف مرة أخرى".

وعن استيعاب خسارة نهائي كأس العالم، قال كيليان: "لا أعتقد أنه يمكن استيعاب الأمر أبدًا، ولكن أخبرت المدرب وزملائي هنا أنه لا يوجد سبب لكي يدفع فريقي ثمن الفشل مع المنتخب، باريس سان جيرمان ليس مسؤولًا عن هزيمتنا