الأمم_المتحدة تدين قرار منع #المرأة_الأفغانية من #العمل_الإنساني

دانت منظمات الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية قرار السلطات في أفغانستان بمنع النساء من العمل في المنظمات الإنسانية غير الحكومية .

ووصفت قيادات المنظمات هذا القرار بأنَّه ضربة قاصمة للمجتمعات الضعيفة والنساء والأطفال وللبلد بأسره، حيث تمثل الموظفات عنصراً أساسياً في كل جانب من جوانب الاستجابة الإنسانية في أفغانستان.

وأوضحت أنَّ المرأة هي المدرسة والممرضة والطبيبة وخبيرة التغذية، ولديها إمكانية الوصول إلى المجموعات السكانية التي لا يستطيع زملاؤها الذكور الوصول إليها، ولا غنى عن المرأة وخبرتها المهنية، ومشاركتها غير قابلة للتفاوض .

وأكد البيان أن منع المرأة الأفغانية من العمل الإنساني ستكون له عواقب وخيمة وفورية تهدد حياة جميع الأفغان، حيث توقفت بالفعل عدة برامج إنسانية مهمة بسبب نقص الموظفات، وذلك في الوقت الذي يحتاج أكثر من 28 مليون شخص في أفغانستان للمساعدات للبقاء على قيد الحياة، بينهم ملايين النساء والأطفال .