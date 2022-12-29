الكرملين: قلقون من التوترات بين #أرمينيا و #أذربيجان

أكد الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا تشعر بالقلق إزاء التوترات بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إغلاق الطريق الذي يربط منطقة ناجورنو قرة باغ الانفصالية بأرمينيا، وإنها ستواصل جهود الوساطة بعد أن انتقد رئيس وزراء أرمينيا الموقف الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نحن قلقون بسبب التوتر الذي نشأ حول ممر لاتشين، والجانب الروسي سيواصل جهوده، سواء من خلال الاتصالات مع يريفان أو باكو".

ويخضع الممر، الذي يسمح بوصول الإمدادات من أرمينيا إلى 120 ألف شخص من أصل أرمني يسيطرون على المنطقة الجبلية، للمراقبة من قبل قوات حفظ سلام روسية منذ عام 2020.

وناجورنو قرة باغ معترف بها دوليا على أنها جزء من أذربيجان لكن معظم سكانها من أصل أرمني وخرجت عن سيطرة باكو في حرب أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، في الوقت الذي كان يشهد تفكك الاتحاد السوفيتي.