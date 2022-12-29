عيادة متنقلة لخدمة مرضى #السكري في #المدينة_المنورة

نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، العيادة المتنقلة لجمعية المدينة المنورة الخيرية للسكري «سُكّر»، بحضور مدير الجمعية، الدكتور صلاح الردادي، ومدير الشؤون الصحية في المنطقة، الدكتور سامي الرحيلي، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة «عبد الله الراجحي» الخيرية، صالح الراجحي.

وتستهدف الجمعية من خلال العربة المتنقلة خدمة مرضى السكري، وتقديم الدعم العلاجي للمستفيدين، بالإضافة إلى توفير أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية للمرضى في منازلهم، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية والتثقيف الصحي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية النمط الصحي المعيشي للفرد والمجتمع.

وقال مدير الجمعية، الدكتور صلاح الردادي، إن برامج وأنشطة الجمعية تأتي للمساهمة في الحد من انتشار السكري في منطقة المدينة المنورة، من خلال تنفيذ العديد من البرامج والفعاليات التثقيفية الصحية والتوعوية، مشيرًا إلى أن العيادة المتنقلة وتجهيزاتها حظيت بدعم مالي مقدم من مؤسسة «عبد الله الراجحي» الخيرية، في إطار تعزيز توجهات الجمعية في مجال الطب الوقائي.

وتأسست جمعية المدينة المنورة الخيرية للسكري «سُكّر» في عام 1437هـ، للعمل على تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في الحد من انتشار داء السكري، وتقديم الرعاية والتوعية والتثقيف الصحي والدعم الاجتماعي والنفسي والمادي والعيني لمرضى السكري، بالإضافة إلى دعم وتشجيع البحوث العلمية في هذا المجال، وتقديم الاستشارات الصحية المتخصصة للمستفيدين من خدمات الجمعية.