شاهد بالفيديو.. انتشار مواقد طهي مُعدلة في ورش حدادة.. وتحذير رسمي: «تؤدي إلى كوارث»

حذرت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من انتشار مواقد طهي مُعدلة في ورش حدادة بعيداً عن المصانع المعتمدة، مشددة على أن استخدام مثل هذه النوعيات يؤدي إلى كوارث خطيرة.

ونشرت قناة «الإخبارية» مقطع فيديو يُظهر عدداً من هذه «المواقد»، التي تم إجراء تعديلات عليها من قبل غيؤر مختصين في ورش حدادة بعيداً عن رقابة الأجهزة المعنية، وتلقى رواجاً كبيراً بين المستخدمين في ظل انخفاض أسعارها، لكنها في الأغلب تنفجر وتتسبب في حرائق وخسائر كبيرة.

وقال عبد الرحمن الثنيان، مشرف مختبر مواقد الطهو في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهو يستعرض واحداً من هذه «المواقد»: «من النظرة الأولى لهذا الموقد، تتأكد من أنه غير مطابق للمواصفات، وتم تصنيعه في ورش الحدادة الصغيرة».

وأضاف: «هذا الموقد عبارة عن قطع حديد تم تجميعها مع بعضها البعض وتحويلها إلى موقد طهي، لكن تصميمها لا يراعي كمية النيران المولدة ولا استوائها، ما يؤدي إلى كوارث كبرى».

ونصح بضرورة التأكد من مدى مطابقة الموقد الذي تعتزم شرائه للمواصفات القياسية السعودية، وذلك من خلال تطبيق «تأكد».