النفط يتراجع مع زيادة إصابات #كورونا في #الصين

قلصت أسعار النفط، خسائرها بعد انخفاضها بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة، إذ عوض ضعف الدولار جزئيا المخاوف من ضعف الطلب بعد ارتفاع حالات كوفيد-19 في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير شباط 96 سنتا، أو 1.15 بالمئة، إلى 82.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1208 بتوقيت جرينتش، وتراجعت عقود تسليم مارس آذار الأكثر نشاطا 1.2 في المئة إلى 82.98 دولار للبرميل بعد أن نزلت بما يزيد على دولارين في وقت سابق من الجلسة.

كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.13 دولار، أو 1.43 بالمئة، إلى 77.83 دولار للبرميل بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في الجلسة عند 76.79 دولار.

وقلصت العقود الخسائر مع تراجع الدولار في ظل قلق المستثمرين في نهاية العام مع تلاشى التفاؤل الأولي بشأن إعادة فتح الاقتصاد في الصين.

وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية أقل من المتوقع، بنحو 1.3 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

