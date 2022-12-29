تأمين منظومة مراقبة “#الأمن_البيئي” بـ #الطائرات_المسيرة والكاميرات الحرارية

وقعت القوات الخاصة للأمن البيئي، وشركة الإلكترونيات المتقدمة التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، اليوم، عقدًا لتوريد منظومة المراقبة الأمنية المتنقلة التي تشمل الطائرات بدون طيار والكاميرات الحرارية وأنظمة القيادة والتحكم وأنظمة الاتصالات اللاسلكية، بهدف الرفع من كفاءة وقدرات القوات في إنفاذ الأنظمة البيئية من خلال المراقبة الجوية والإسناد العملياتي.

وتدعم المنظومة الأمنية المتنقلة القدرات العملياتية لمراقبة وحماية البيئة وتمكين القوات من تغطية مساحات شاسعة وتبادل وتمرير المعلومات بين القيادات والوحدات الميدانية بشكل آني وتقليل التكاليف التشغيلية، وتوحيد المساندة الفنية في مجال الإمداد والتموين و الصيانة.

وتم توقيع العقد في مقر قيادة القوات بمدينة الرياض من قبل قائد القوات الخاصة للأمن البيئي اللواء الركن ساهر بن محمد الحربي والرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة المهندس زياد المسلم، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية محمد العذل.