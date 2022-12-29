سفينة جلالة الملك «الدرعية» تنضم إلى القوات البحرية السعودية

استقبلت القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم، سفينة جلالة الملك «الدرعية»، لدى وصولها قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي، قادمة من مقر التصنيع في إسبانيا.

وأقامت القوات البحرية مراسم استقبال رسمية لسفينة جلالة الملك «الدرعية»، ثاني سفن «مشروع السروات»، الذي يشتمل على تصنيع وبناء 5 قطع بحرية بقدرات نوعية للتعامل مع مختلف المهام القتالية بقدرة وكفاءة عالية.

وخلال مراسم الاستقبال، تفقد قائد القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، السفينة، وتجوّل في أقسامها، وأطّلع على ما تحتويه من تجهيزات حديثة وتقنيات متقدمة، قبل أن يدوّن كلمة في السجل التاريخي للسفينة.

وقال قائد القوات البحرية بهذه المناسبة، إن سفينة جلالة الملك «الدرعية» من طراز «كورفيت - أفانتي 2200»، وستسهم في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، وحماية المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة.

وأضاف أن سفن «مشروع السروات» تضم أحدث الأنظمة القتالية للتعامل مع التهديدات الجوية كافة، السطحية وتحت السطحية، وستزود بأول نظام سعودي لإدارة القتال البحري تحت اسم «حزم» الذي سيسهم في توطين الصناعات العسكرية عبر نقل التقنية ورعاية المواهب الوطنية من خلال برامج التدريب على رأس العمل.

وأشاد بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بشكل عام والقوات البحرية بشكل خاص، من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع.

وقال الرئيس التنفيذي للشـركة السعودية للصـناعات العسـكرية «SAMI»، المهندس وليد أبوخالد: «نشعر بالفخر والاعتزاز ونحن نشهد مرة أخرى هذه اللحظة التاريخية، بوصول سفينة جلالة الملك الدرعية إلى قاعدة الملك فيصل البحرية».

وأضاف: «لقد ظلت شركة SAMI وعلى مدى الأعوام الماضية، تعمل بشكل دؤوب للمساهمة في بلوغ الغايات التي حددها سمو ولي العهد -حفظه الله- منذ إطلاق الرؤية الطموحة للنهوض بقطاع الصناعات الدفاعية»، واصفاً وصول سفينة جلالة الملك «الدرعية» بـ«الإنجاز الوطني الطموح»، الذي سيشكل خطوة إستراتيجية لتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة.