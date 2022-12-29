استقالة محافظ البنك المركزي الإيراني بعد انخفاض تاريخي للعملة

قدم محافظ البنك المركزي الإيراني، علي صالح عبادي، استقالته بعد انخفاض تاريخي في قيمة العملة المحلية، وفق ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عن وسائل إعلام إيرانية.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية أنه تم تعيين محمد رضا فرزين خلفا لمحافظ البنك المركزي المستقيل.

وتراجعت العملة الإيرانية إلى مستوى منخفض قياسي مقابل الدولار، خلال ديسمبر الجاري، وجرى تداول الدولار بما يصل إلى 395 ألفا و600 ريال إيراني في السوق غير الرسمية، ارتفاعاً من 386 ألفا و800 ريال.

وفقد الريال الإيراني ما يقرب من 20% من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد قبل 3 أشهر.

وفي مايو 2018، كانت العملة تتداول عند نحو 6500 ريال للدولار، قبيل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، وإعادة فرض العقوبات على طهران.