بالصور.. آخر لحظات قضاها #بيليه مع أسرته على فراش المرض قبل وفاته

كشفت كيلي ناسيمينتو، ابنة الأسطورة البرازيلي الراحل بيليه، أن عددا كبيرا من أبنائه وأحفاده تواجدوا ليلة عيد الميلاد بالمستشفى، الذى كان يرقد به بطل العالم منذ شهر تقريبا؛ بسبب تأخر حالته الصحية بشكل متزايد إثر مرضه الذي يعاني منه منذ فترة.

ورحل أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع مرض سرطان القولون، بعد تدهور حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة.

وتدهورت حالة بيليه الصحية بشدة مما أدى إلى تخصيص مزيد من الرعاية الطبية له وسط حالة من القلق بشأن وضعه، حيث أكدت كيلي ناسيمينتو إحدى بنات بيليه أن الجميع تقريبا كانوا متواجدين بعد نشرها في ساعة مبكرة من صباح الأحد صورة مع أشقائها ووالدتها عبر منصة إنستجرام من المستشفى التي يرقد بها بيليه منذ 29 نوفمبر.