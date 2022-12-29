آخر تطورات #أمطار_جدة .. #حي_البساتين يسجل أعلى كمية ⁧أمطار⁩ #عاجل

أكد متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني أن حي البساتين بمحافظة ⁧جدة⁩ يسجل أعلى كمية ⁧أمطار⁩ حتى الساعة ١١ مساءً بـ 44 ملم.

وقال في تصريحات صحفية: "مستمرون في دعم الجهات الميدانية بالمعلومات والبيانات الآنية".

شهدت مدينة جدة مساء اليوم الخميس هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من الجهات المختصة بتجنب الخروج من المنازل إلا للضرورة وتجنب مناطق مجرى السيول.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد معظم مناطق المملكة، بدءًا من اليوم إلى يوم السبت المقبل، حالة مطرية متوسطة إلى غزيرة يصحبها جريان السيول، وتساقط البرد، وتيارات هابطة نشطة السرعة، وأتربة مثارة، وتدنٍّ للرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على المدن الساحلية.