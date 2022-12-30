“متحدث #الدفاع_المدني”: لا إصابات أو احتجازات بسبب الحالة المطرية في #جدة #عاجل

أكد متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي،عدم وجود إصابات أو احتجازات بسبب الحالة المطرية في محافظة جدة .

وقال في مداخلة هاتفية مع قناة "الإخبارية"، إنه حتى الآن لم يتلقى الدفاع المدني أي بلاغات حول إصابات أو احتجازات ، وجميع الفرق في حالة جاهزية وانتشار لمتابعة البلاغات.

وأضاف أن هناك إجراءات وقائية تم تنفيذها في وقت مبكر فور ورود تقرير المركز الوطني .

وتابع :"قامت محافظة جدة بإطلاق الإنذار المبكر لتنبيه السكان بانتظار حالة مناخية مطرية تتضمن اتخاذ الحيطة واتباع التعليمات ، والانتظار في أماكن آمنة حتى انتهاء الحالة ، ومتابعة وسائل الإعلام".