الولايات_المتحدة.. ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة الثلجية إلى 61 قتيلاً

ارتفع عدد قتلى العاصفة الثلجية التاريخية التي ضربت قسما كبيرا من الولايات المتحدة خلال فترة عيد الميلاد، إلى 61 على الأقل بعد أن أعلنت السلطات، تسجيل حالتي وفاة جديدتين.

وسجلت الوفيتان في مقاطعة إيري بولاية نيويورك، حيث تقع مدينة بوفالو.

وقال مسؤول المقاطعة، مارك بولونكارز، إن 39 شخصا على الأقل لقوا حتفهم فيها، لافتا إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأوضح أنه تم العثور على 4 من الضحايا في سيارات، و11 في منازل، و17 في الخارج، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تخشى السلطات أن يتسبب الذوبان السريع للثلوج في حدوث فيضانات.