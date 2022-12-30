وفاة وإصابة.. #الدفاع_المدني يباشر سقوط شخصين من منحدر جبلي بـ #الطائف

باشر الدفاع المدني السعودي في الطائف، حادث سقوط شخصين بمنحدر جبلي بالشفا، أسفر إصابة أحدهما، ووفاة الآخر.

كان الدفاع المدني قد دعا إلى أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، ابتداءً من مساء أمس الخميس حتى يوم السبت المقبل.

وأوضح أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، تتأثر منطقة مكة المكرمة بأمطار متوسطة إلى غزيرة تشمل (العاصمة المقدسة – جدة – رابغ – الطائف – الجموم – الكامل – بحرة – خليص – الليث – القنفذة – العرضيات – أضم – ميسان – الخرمة – المويه – رنية) وأجزاء من المدنية المنورة تشمل (المهد – وادي الفرع) وأجزاء من الرياض تشمل (الرياض العاصمة – الخرج – المزاحمية – القويعية – المجمعة – الزلفي – الغاط – شقراء – رماح – الدوادمي – عفيف – الأفلاج – وادي الدواسر – ليلى) وأجزاء من مناطق الباحة وعسير.